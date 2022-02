Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varustemuutos tuo viimeisen silauksen

Avauskohteen Marlon Dee on parhaimmillaan keulapaikalta tai sen tuntumasta. Viimeksi se pääsi voltista 20 metrin takamatkalta terävästi liikkeelle ja juoksi 3.–2. ulkona. Siitä se sai tehdä mukavasti vain 450 metrin kirin, mutta silti loppu oli tahmeaa. Tänään lisäpotkua maalisuoralle haetaan lisäämällä vetolaput, jotka Marlon Deellä on ollut joskus aiemminkin, mutta siitä on jo vierähtänyt valmentaja Kimmo Kuusiston mukaan jo tovi. Tänään Marlon Dee pääsee keulapaikalle ja on alustavasti noin 25-prosenttisena kiva valinta ideavihjeen toiseksi ankkuriksi.

Toinen varma on neljännen kohteen Lissun Assi. Tammatähti on tasainen kisa, jossa esimerkiksi Hetviina palaa tauolta. Lissun Assi on esiintynyt erinomaisesti ja pystyy pitämään 20 metriä taaempaa lähtevät avoimen tason kilpasiskonsa takanaan. Myöskään samalla paalulla tai perusmatkalta starttaavissa ei ole liian kovaa vastustajaa.

Toisen kohteen yllätyshaut ovat Larvan Justiina ja Ekosalama. Hildingin pitää olla suosikki, mutta se ei saisi olla yli 65 prosenttia pelattu. Kolmannen voittaa Jacques Hyneman, jos se ravaa, mutta laukan pelossa ideavihjeessä päädytään väkivahva ruuna suojaamaan. Yllättäjähaut ovat parhaalle tasolleen noustessaan menestymisvalmis Fox Lover sekä viime kärrylähdössään pirteästi suorittanut Visionnaire. Viides kohde vaikuttaa vahvasti kahden kaupalta, mutta silti siihen otetaan kolmantena mukaan Markku Niemisen treenaama Great Father, joka ainakin jossain vaiheessa vielä onnistuu.

Toto-kupongille tästä linkistä