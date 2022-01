Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Voimahevoset varmavalintoina

Avauskohteen Jacques Hyneman oli mainio viime lauantaina alkulaukan jälkeen. Mitään negatiivista kerrottavaa siitä ei sen valmentajalla kisan jälkeen ollut, joten erittäin todennäköisesti vähintään yhtä laadukasta suorittamista on tiedossa. Vaikka sille ei kumarrettaisi keulaa, Jacques Hyneman on myös muilta juoksupaikoilta suosikki. Kriittisimmät hetket ovat alussa, mistä pitää tänään selvitä ravilla.

Toisessa kohteessa on hyviä hevosia, mutta kapasiteetiltaan silti erottuvat Kiikku’s Trooper ja Bond Eagle, joissa on oikeasti aihiot pitkälle. Ensiksi mainittu on siitä kiva pelikohde, että se ei ole millään tavalla riippuvainen juoksupaikasta. Bond Eagle taas on palannut vahvasti vuoden tauolta ja kisaa taustajoukkojenkin mukaan nousuvireessä.

Kolmannen kohteen ideamerkki on One Point, joka lauantaina Lahdessa sai liian raskaan juoksun. Nyt nopea hevonen singahtaa juoksuradalta kärjen tuntumaan ja on yllätysvalmis. Neljännen kohteen osallistujista Super Topaz nosti eilisellä ylivoimaisella keulavoitollaan osakkeitaan. Hannu Korven valmennettava muistetaan kesän mainioista suorituksistaan, mutta talvikausi on ollut vaisumpaa.

Viidennestä kohteesta löytyy toinen ideavihjeen varmavalinnoista. Hazelhen Hermeksen viime starttien ajat 19,5pi ja 16,9ake eivät kerro vireestä oikein mitään, sillä toissa kerralla keli oli raskas ja viimeksi maltillinen matkavauhti. Rehdin ja tasaisen hienosti suorittavan Hazelhen Hermeksen alustava peliprosentti pyörii kymmenen tietämissä, joten sitä kiinnostaa kokeilla tasaisessa kolmen kierroksen kisassa varmana asti.

Toto-kupongille tästä linkistä