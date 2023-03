Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Voimatamma palaa parrasvaloihin

Juha Utalan valmentama Gal Gadot Racing laukkasi toissa kerralla alkumatkasta, minkä jälkeen esiintyi taustalla edukseen, eikä olisi ilman erhettään menestymiseltä välttynyt. Viimeksi se koitti kovassa Espoon Palkinnossa, missä laukkasi sisäradan puristuksessa kiihdytyksessä. Vaikka epäonnistumisia on tullut, kunto Gal Gadot Racingilla on edelleen mainio. Jos tamma tänään pääsee kiertämään bravuuripaikalleen johtavan rinnalle, se pystyy vyörymään voittoon saakka. Gal Gadot Racing on alustavissa prosenteissa vitossuosikki 13:n lukemallaan.

Toisessa kohteessa yllätyshakuna toimii kuuden prosentin Oon Eka. Kolmannessa jättisuosikki Barkov Evo varmistetaan kyvykkäällä, mutta turhan kuumana käyvällä Nemea Icemanilla sekä Zara Halmilla. Sisusarja koitetaan selvitä Issakan Valolla ja Cupidolla, koska budjetti tuli vastaan. Viidennessä kohteessa potinnostoa haetaan tauluaan vaarallisemmalla, huippujuoksun saavalla Stonecapes Unitylla. Päätöksen yllätyshaut ovat Lexus Dream ja Always Ready, jotka tarvitsevat huonoilta lähtöpaikoiltaan vähän tuuriakin.

Toto-kupongille tästä linkistä