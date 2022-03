Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Voittoputki katkeaa

Jukka-Pekka Hukkasella on jännittävä ravi-ilta, kun hänen valmentamansa kriteriumvoitttaja Planbee avaa kautensa Derbyn kevätsuosikissa. Kyseessä on kolmas kohde, ja ruuna on yksi kolmesta ideasysteemiin mukaan otettavasta hevosesta. Vihjeen toinen varmavalinta taas on sen tallikaveri Stonecapes Picasso. Ori on ottanut edellisissään kakkossijat johtavan takaa, mutta tänään on paikka täräyttää keulavoitto. Varustukseen Hukkanen kaavaili laittavansa vetopallot, jotka lopussa vetämällä voisi maalisuoralle löytyä juuri se tarvittava lisäpuristus.

Toinen varma on avauskohteen Willow Pride, joka täräyttää keulapaikalle ja vie loppuun asti. Toinen kohde koitetaan vähän riskilläkin selvitä kahdella merkillä. Siinä mielessä riskillä, että sekä Junjori ja Panthera osaavat laukata. Junjorilla on ollut keskittymisvaikeuksia loppusuoralla, kun taas Pantheralla hyppy on ollut pinnassa pitkin matkaa. Uskotaan kuitenkin, että jompikumpi onnistuu.

