Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Voittovoimat jäivät käyttämättä

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama 7-vuotias ruuna Leemark’s Ghost kisaa hyvässä vireessä. Toissa kerralla se juoksi 2. sisällä, mistä kiri lopussa mallikkaasti ja hävisi vain koville Xanthus Wapidille ja Fazimolle. Viimeksi juoksupaikka oli sama, mutta sillä kertaa se ei pääsyt kiriään käyttämään, mihin meni todennäköisesti voitto.

Myös tänään Leemark’s Ghostilla satsataan kiihdytykseen. Sisäradan Truedream A.F.:lla ajetaan todennäköisesti pieni taukokin alla keulasta, mutta Santtu Raitala pystynee hankkimaan Leemark’s Ghostilla hyvän juoksun joko sisäradalla tai sitten 2.–3. ulkona. Ruuna on hieman tarkka reissusta ja kirinmitasta, mutta jos tänään on myös onni puolella, Leemark’s Ghost pystyy spurttaamaan voittoon asti. Sen peliprosentti iltapäivällä on maistuvasti seitsemän.

Toinen vihjerivin varmavalinta on Toto65-3:n jättisuosikki Stop The Pressin jäätyä pois juoksuradan Peter Tie. Se oli viimeksi mainio johtavan rinnaltakin. Sisäradan Momimhome pitänee aluksi johtopaikan, mutta sille kelvannee tallikaverin selkä. Santtu Raitalan ajamana ruuna voitti muutama viikko sitten juuri kärkipaikalta.

Avauskohteessa aliarvostettu on Piece Of Glory ja toisessa Harjujen Roomeo sekä vain yhden prosentin Kromaus. Neljännen kohteen yllätyshaku on Camriina.

Toto-kupongille tästä linkistä