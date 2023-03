Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Yhdessä kohteessa sivuutetaan suosikit - lue Mobiilihepan valmentajakommentit

Emma Väreeltä kokonaisuudessaan mainiosti esiintynyt Xenia Comery ei ollut viimeksi (16,1ke ja sijoitus 10:s) normaali ja paljastuikin sitten kipeäksi. Oletettavaa on, että 5-vuotias tamma palaa tänään ainakin lähelle huipputasoaan, ja silloin se pystyy tehtävänsä voitokkaasti suorittamaan. Väre on fiksu kuski, joka hoksaa lähdöissä iskunpaikat. Tänään se tarkoittaa sitä, että kun suosikki Arctic Crownista pääsee alussa ohi, paljon on mailin kisassa voitettu. Vaikka sairastauolta on aina kysymysmerkkinsä, ei myöskään alustavasti kovin vastustaja Arctic Crown ole ollut huippuvireessä, joten tänään lähdetään ehdottomasti Xenia Comeryn kelkkaan. Alustavat peliprosentit ovat Arctic Crownille 43–31.

Avauskohteessa luotetaan suosikkikaksikkoon Rallin Muisto – Lumettaja, ja toisessa otetaan mukaan viisi eniten peliä kerännyttä. Neljännessä kohteessa maistuva merkki on Briljantti Buugi, jonka pitäisi päästä tänään auton takaa volttia paremmin liikkeelle. Kunto oriilla on kohdillaan, ja menestys on se puolesta ollut vain ajan kysymys. Suosikit Bramee ja Junjori sivuutetaan ideasysteemissä, ja lapulle sen sijaan tiensä löytävät nappireissulla tulisesti kirivä Venlan Vekkuli sekä pitkään kisoissa epäonnistunut, mutta osaamiseltaan aivan riittävä Qepe Pointti.

