Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Ykkössuosikit eivät kelpaa varmaksi

Ensimmäisessä kohteessa kohtaa tasainen sakki, jossa suurimmat odotukset kohdistuvat Myrskyriin ja Callexiin. Ne iskevät kiihdytyksen yhteen, ja jos avaus venyy, muiden mahdollisuudet nousevat tietenkin entisestään. Annetaan ideavihjeessä mahdollisuus yllätykselle ja otetaan kaikki mukaan.

Toisessa kohteessa juhlii Where Is My Mind, jos se palaa huonon starttinsa jälkeen tasolleen. Pieni kysymysmerkki on kuitenkin ilmassa, joten otetaan lappukaveriksi toiseksi eniten peliä kerännyt Strong Caviar. Kolmannesta löytyy toinen illan varmavalinnoista. Bolt Kronos saapui viimeksi kisaan sairastauolta aika maltillisin odotuksin, mutta voitti silti. Oletettavasti se vain parantaa, joten kolmossuosikin asemaan alustavissa prosenteissa jäänyt Nina Pettersson-Perklénin valmennettava jää varmaksi.

Neljäs kohde on maili, ja eturivi on sen näköinen, että monella on alussa kiire. Suosikkien lisäksi lapulle otetaan keulajuoksuun tiukasti tähtäävä What A Feeling sekä huippupäivänään tähän tehtävään aivan riittävä Daddy Boy. Molemmat menevät alustavalla ilmoituksella tänään ilman kaikkia kenkiä.

Viides kohde on tasokas ja tasainen Nelivuotistähti, josta valitaan varmaksi kolmossuosikin asemaa alustavissa prosenteissa nauttiva BWT Gazeau. Se näytti derbyfinaalissa lähtönopeutta, jonka pitäisi riittää tässä keulapaikan puolustamiseen. Jos ori pitää tasonsa, sitä on vaikea kenenkään tänään ohittaa lopussakaan. Kierros päättyy enintään 3000 euroa tienanneiden Tuplaa voittosumma -lähtöön. Siinä Peggy Gou on alustavalla 51 prosentillaan yliarvostettu. Suosikki sen pitää olla, mutta ei niin iso sellainen.

