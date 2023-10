Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Yksi kisa terävöitti tarpeeksi

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Ilona Mäkinen: Dodiille (2) hyvä montedebyytti viimeksi yhden ratsastuskerran kokemuksella. Uskon että parantaa edellisestä ja pystyy paalulta aika korkealle.

Lähtö 2

Emma Väre: Viimeks jo hetkittäin Who Knows Rosen (3) jarrupoljin hellitti, toivon mukaan Antti saa hellittämään vielä lisää. Paikka ookoo, ennätyksessä pitäis edelleen olla tiputusvaraa.

Lähtö 3

Jyrki Jauhiainen: Valmentajan loukkaantumisesta johtuen Applehill's Boss (8) sai tavallista kevyemmät viimeistelyt. Radalta 8 juoksunkulku ratkaisee, ainakin rahoille.

Lähtö 5

Ilona Mäkinen: New Grove Waylon (3) oli viimeksi huonolta lähtöpaikalta ok suoritus. Nyt hyvä paikka ja pääsee lähdössä lähelle kärkeä. Kokeillaan vaihteeksi vetolappuja loppumatkan piristykseksi.

Lähtö 8

Christa Packalén: Global Bring It On (11) teki viimeksi hyvän laukan paikkauksen ja treeneissä kaikki ok. Taas huono paikka mutta toivotaan sopivaa juoksua niin kirii kyllä lopun kovaa. Ei muutoksia.

Jyrki Jauhiainen: Valmentajan loukkaantumisesta johtuen Lex Liberty (12) sai tavallista kevyemmät viimeistelyt. Radalta 12 juoksunkulku ratkaisee, vauhtijuoksulla ainakin rahoille.

Lähtö 9

Christa Packalén: Thai Greenwitchillä (7) on ollut treeneissä kaikki normaalisti viime startin jälkeen. Nyt laitetaan ekaa kertaa jenkkikärryt meiltä juostessa, Norjassa on mennyt paljon niistä. Odotus olisi että ravilla pärjäisi, paikka on toki vähän haastava.