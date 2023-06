Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Yksi kohde pelkillä tärppimerkeillä

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 6

Risto Airaksinen: Anything For You (7) oli viimeksi parempi. Ei tuntunut viimeisessä kaarteessa hyvältä, mutta loppusuoralla kun vauhti hiljeni väsyvien takana oli voimia jäljellä. Nyt vetolaput takaisin ja kengät pois. Jos saa hyvän juoksun en ylläty voitostakaan. Treeneissä tuntunut hyvälle.

Lähtö 8

Mari Salminen: Capercaillie Cockille (3) tipahti viime kerralla sammuva niin totaalisesti syliin, että kaikki mahdollisuudet sulivat viimeiselle takasuoralle. Ruuna sai tulla omaa tahtiaan maaliin, ilman patistusta kun asetelma oli epätoivoinen. Hyvällä mielellä seniori ruuna on ollut, ja pakko kai se on uskoa, että joskus vielä tämä huono onni juoksun kulkujen suhteen kääntyy.

Lähtö 9

Kari Savolainen: Morris (5) oli pussissa viimeksi, menetti hyvän sijan. Tuntuu olevan nousukuntoinen.

Lähtö 10

Pinja Puustinen: Tähän starttiin ollaan tähdätty Last Gunslingerillä (5) ja ajetaan ilman etukenkiä, josta on ollut tälle hyötyä. Kaksi viimeistä starttia on juossut huonoilta lähtöpaikoilta, eikä sijoitukseen kannata kiinnittää kovin huomiota. Lähtöpaikka parani huomattavasti viimeisestä startista, juoksunkulku ratkaisee. Kuopion startin jälkeen on ollut normaali.