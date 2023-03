Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Yllätykseen keulasta tai suosikin selästä - lue Mobiilihepan valmentajakommentit

Suosikkivarmalla aloitetaan. Elan on kerännyt alustavasti hulppean yli 80 prosentin kannatuksen, mutta silti sitä ei ole mielekästä varmistaa. Ruuna hakee johtopaikan ja vetää maaliin saakka. Vielä toinen ja kolmas kohde mennään pelkillä pelihevosilla, mutta sitten avataan ovet yllättäjille.

Neljännessä ja kuudennessa kohteessa se tarkoittaa paljon merkkejä, ja viidenteen lätkäistään ideavarma. Jorma Ruokosen valmentama Eli Wallach kiri viimeksi A Kind Of Magicin voittamassa nousijadivisioonafinaalissa 3. sisältä hyvin ja oli viides. Ruuna avaa liukkaasti, eikä keulajuoksu ole poissuljettu vaihtoehto. Siinä se ei tosi kovin kovaa prässiä kestä, joten ei olisi Kari Venäläiseltä huono idea hakea suosikki Eventful Swampin selkä. Riskejä siis toki on, mutta Eli Wallach on pelattu vain neljä prosenttia, joten napataan ruunasta ideavihjeen ankkuri.

