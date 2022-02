Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermoon: Kykyhevonen palaa tasolleen

Aripekka Pakkasen Monimanissa piti olla kelpo tekijä viime vuonna ihan nelivuotiskautensa ikäluokkalähtöihin, mutta niin ei sitten käynytkään. Toukokuussa vakuuttanut ori ei ollut enää loppuvuodesta samalla tasolla. Nyt se koittaa taas uudestaan. Valmentaja raportoi, että hevonen treenaa hyvin, mutta kisasuorittaminen on hänellekin kysymysmerkki. Jos Moniman palaa tänään tasolleen, sen ei tarvitse tämän päivän tehtäväänsä hävitä. Voi toki edelleen olla, että alisuorittaminen jatkuu, mutta kun tämän tason hevosen alustava peliprosentti on alle viisi, sitä on pakko koittaa ideavihjeessä yksinäisenä merkkejä.

Avauskohteessa erottuu neljä hevosta, mutta ideasysteemissä koitetaan selvitä Quandary Tilelle ja Youyoulla. Toisen kohteen hakumerkki on 2. tai 3. sisällä juokseva Tajfunrain. Kolmannessa jättisuosikki Villilempi varmistetaan Villituiskulla ja Kukkarosuon Oonalla. Viidennessä kohteessa alle 5-prosenttisista mukaan napataan Langen’s Airborne ja Quite Boy.

