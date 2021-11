Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermoon: Lauantain laukka ei toistu

Jeroen van Craen osallistui lauantaina BWT Dangerin kanssa Käpylä GP:hen. Ruuna otti lähtölaukan, minkä valmentaja–ohjastaja totesi johtuneen sekä hevosen että kuskin kiireestä. Hypyn jälkeen BWT Danger teki taustalta hyvän suorituksen ja osoitti vireen olevan kohdillaan. Tänään se pääsee tykittämään mailin matkalle ykkösradalta. Todennäköisin vaihtoehto on, että ruuna pitää keulapaikan hallussaan ja toiseksi todennäköisin on juoksu 2. sisällä. Laukan toistuminen auton takaa lähdettäessä on erittäin epätodennäköistä. Ideavihjeessä kokeillaan yhdeksän prosenttia iltapäivällä pelattua BWT Dangeria varmana.

Avauksessa prosenttirohmu Alien Hill varmistetaan viime lauantaina hyvän esityksen tehneellä Muckelymimmyllä, jolla tosin vielä niihin aivan huippusuorituksiin on matkaa. Toisen kohteen voittaa erittäin todennäköisesti Panthera, jos se vain ravaa. Innokas ori ei kuitenkaan ole millään lailla ravivarma, joten se varmistetaan. Päätöksessä alle 10-prosenttisista mukaan Keisari Suuri ja Shining Armor.

