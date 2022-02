Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermoon: Viimeinen sija vaihtuu ykköseksi

He’s A Horse sijoittui viime lauantaina Porissa 7. ulkoa viimeiseksi. Syitä siihen oli valmentaja Susanna Taimin mukaan pitkä kiri, mutta myös pito-ongelmat. Kookas ja isoliikkeinen hevonen ei saanut pöpperöiseltä radan pinnalta tarvitsemaansa pitoa, eikä se sen vuoksi pystynyt parastaan esittämään. Tänään se lähtee sisäradalta, mistä reipas avaaja pystyy puolustamaan asemiaan hyvin. Ruuna on parhaimmillaan selkäreissulla ja todennäköisin juoksupaikka on tänään 2. tai 3. sisällä. Jos Santtu Raitala löytää kiritilat, voittoon on kaikki mahdollisuudet.

Avauskohteena ajettava Tammatähti on haastava, vaikka vain kuusi hevosta on mukana. Systeemiin otetaan mukaan kaikki. Myös kolmas sekä neljäs kohde ovat revityslähtöjä. Toiseksi viimeisessä kohteessa varmana on Helkan Toivo ja viimeisessä Bosse Nice. Voi olla, että Helkan Toivo ei pääsee keulaan Myllyn Valtin ohi, mutta hienovireinen ori on suosikki voittamaan sen rinnaltakin.

Hevosurheilun näköislehden avaamalla ja menemällä Toto65-vihjesivuille "tilaajaetu"-laatikosta tilaajat pääsevät keskiviikkona klo 15 alkaen tutustumaan lukuruudulla tuoreisiin valmentajakommentteihin. Etu korvaa aiemman Toto65-digiviimevihjeen.

