Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermoon: Yksi kohde pelkillä yllättäjillä

Viidennessä kohteessa lapulle otetaan Keystone Bullseye, Grande Dragon ja Rachael. Lähdössä on 12 hevosta samalla matkalla, mutta kannattaa huomioida, että kyseessä on tasoitusajo. Viimeksi johtavan takaa voittanut Keystone Bullseye on noussut hyvään vireeseen ja pystyy paljoon tiukemmassakin tehtävässä. Villinmiehen Tammakilvassa mainiosti neljänneksi sijoittunut Grande Dragon väsyi viimeksi reilun kuukauden starttivälillä johtavan takaa, mutta nyt nähdään todennäköisesti parempaa. Rachaelin taulussa on sijat neljä, viisi, kahdeksan ja yhdeksän. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on lahjakas 4-vuotias tamma, joka ei kapasiteettinsa puolesta kalpene tässä seurassa kenellekään. Viimeksi se juoksi 4. sisällä ja tuli voimia tallella maaliin. Kohteen suosikitkin ovat hyviä, mutta laadukkaat haastajat ovat jääneet liikaa niiden varjoon.

Avauskohteeseen revitetään, ja siinä yllätysmerkit ovat nousukuntoisen esityksen viimeksi tehnyt Flashbac, Antti Teivaisella vahvistuva Stoneisle Quincy ja positiivisesti kolmen kuukauden tauolta palannut Sahara Magaria. Päätöskohteessa suosikki Ice Wine varmistetaan BWT Divinella. Sitä on pelattu päivällä viisi prosenttia, mikä on liian vähän.

