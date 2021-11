Hevosurheilun Toto75-ideasysteemi Helsinkiin: Muutama suosikki ulos kuitilta

Cover Prince on toki vähintään yksi suosikeista, mutta ei se maan pääradalla takarivistä saa ainakaan merkittävästi erottua haastajistaan. Kun matkana on vielä maili, niin aika moni asia voi mennä sen verran hankalaksi, että hyväkin kiri taustalta saattaa lopulta tuoda vain rahasijan. Juoksunkulun kannalta Zumu De La Vega voi saada merkittävästi edullisemman reissun, joten se on peliosuuksien valossa edullisempi merkki. Mr Big Money on toinen pelivalinta, koska sen 11,9-vauhtinen kiri viimeksi oli oikein hyvä ja hevonen on tullut aina vahvasti perille saakka.

Tiitukka juoksee selvässä ylisarjassa. Tämän lisäksi lähtöpaikka on sen verran ulkona, ettei kärkeen pääseminen lyhyellä matkalla ole millään tavalla varmaa. Kärkipaikalta tamma pystyy toki hyvinkin voittamaan, mutta sen saama suosikkiasema aavistuksen ihmetyttää. On kuitenkin kylmä fakta, että nykypäivänä Toto75-voittajaksi leivotaan perin harvoin kuski ammattiohjastajien ulkopuolelta.

Varmoiksi valikoituu Ice Wine ja Unique Creation. Kumpikin on kerännyt riittävästi peliä puoleensa, mutta molemmilla on hyvä sauma ykköseksi. Ice Winen peliosuuden kehittymistä on hyvin hankala ennustaa, sillä Willow Priden poisjäänti tuli ilmi vasta perjantai-iltana. Willow Pride oli jättimäinen pankki, ja sen pelieurot menivät pääasiassa Ice Winelle. Siksi tamman saama kannatus tasoittuu varmasti vaihdon kehittymisen myötä.

Kun kantaa otetaan muissa kohteissa ihan riittävästi, niin ideasysteemissä ei tukipilareiden osalta oteta sen kummemmin näkemystä.

