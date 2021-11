Hevosurheilun Toto75-ideasysteemi Jyväskylä: Heti kättelyssä suosikista ohipeli

Pauhis häviää selvästi useammin kuin voittaa, mutta ainakin lauantaiaamun perusteella pelaajat ovat tästä asiasta eri mieltä. Suosikilla on muutamia miinustekijöitä matkassaan. Ulkorata ei ole millään tavalla eduksi, lisäksi nopeat kiihdyttäjät sisäpuolella saattavat tehdä alkumatkasta hankalan. Ori ei tämänkään jälkeen välttämättä pääse keulaan. Myöskään sisäradan ohituskaista ei taida olla Antti Teivaisen ajokin mieleen, sillä joku tarkemman reissun saanut voi pujahtaa loppusuoralla sisärataa pitkin ohitse.

Uljas Suomalainen ja U.R.Faxe ovat kisan mielenkiintoisimmat pelihevoset. Uljas Suomalainen sai voitti Joensuussa, mutta viimeksi H.V. Tuuri ja Stallone pitivät niin kovaa kyytiä, että ori putosi lopussa niiden kelkasta. Tällä kertaa sarja osuu paljon paremmin hevoselle, joka täytti hienosti paikkansa myös kuninkuuskilpailussa. U.R.Faxe puolestaan on aavistuksen ailahdellut, mutta se on muutaman kerran väläytellyt osaamistaan. Se saattaa juuri olla lopulta se hevonen, joka pääsee loppumatkasta pujahtamaan sisäkautta kiriin. Kun peliosuus on olematon, niin napataan se toisena hevosena mukaan peleihin.

Suven Sametti on ansaitusti jättisuosikki. Se kelpaa todennäköisenä voittajana varmaksi, vaikka kausi onkin ollut pitkä, eikä hevonen ole samassa vedossa kuin kuningatarkisan aikaan. Vaikea tammaa on silti ikätovereiden ja vuotta nuorempien kilpasiskojen lyödä, jos Suven Sametti tekee edes rutiinisuorituksen.

Callela Ikaros on kolmesta varmasta elävin. Sen rattailla Santtu Raitala pyrkii pitkässä voltissa säästämään ruudin loppukiriin, kun monella muulla osallistujista on pakko yrittää ratkaisuja jo matkalla. Callela Ikaros on voittosummaansa nähden todella kova tekijä, joka on selättänyt loukkaantumisensa. Ruuna ehti ennen viime kerran laukkaansa näyttää jo huippukunnon löytyneen.

Magical Princess ja An-Dorra ottavat jälleen yhteen. Tällä kertaa vaakakuppi kääntyy Magical Princessin puoleen, sillä An-Dorran suoritus jäi viime lauantaina vaisuksi. Toki se voi taas olla jäätävä, mutta ennakkoon Magical Princessillä pitäisi olla kaikki saumat koko matkan johtoon.

Tästä kupongille: