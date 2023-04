Hevosurheilun Toto75-ideavihje Forssa: Astetta huimempi idea

Tauluaan parempi Pirttilän Olga kiri Jokimaalla hänniltä viimeiset 400 metriä 24,6-vauhtia, ja viimeksi tamma jäi 4. sisältä rintaman taakse jumiin. Tamma on todella lähellä huippukuntoaan, jonka lisäksi sen suoritukset ovat olleet varsin lupaavia jo pidemmän aikaa. Forssan kolme kilometriä sopii mainiosti, eikä lähtöpaikka voisi olla parempi. Toki on vaikea arvioida tasaisessa lähdössä, miten hyvät saumat Pirttilän Olgalla on ykköseksi, mutta kyllä sillä siihen realistiset saumat on. Suven Sametti, Lumi-Oosa ja muutama muu kova nimi puuttuu viivalta, ja Pirttilän Olga kohtaa pääasiassa samanlaisia tasaisen hyviä nimiä kuin mitä se itsekin on. Terho Rautiaisen valmennettava jää tiukan kannanoton myötä yksin kuitille.

Extrema on päivän toinen avainhevonen. Tamman ura on alkanut täydellisesti, kuten muutamalla muullakin lähdön osallistujista. Extrema löi nytkin mukana olevan An-Lisan maaliskuussa, eikä sitäkään tarvitse 20 metrin etumatkan turvin pelätä. Extrema on säästellyt voittosummaansa tätä kisaa varten, ja sillä on kokemusta jo lähtemisestä juoksuradalta seiskanumerolla. Vaikka ennätys ei ennen tätä päivää ole kaksinen, niin se ei kerro Extreman potentiaalista parantaa sekuntitolkulla tulostaan.

Tästä kupongille: