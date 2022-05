Hevosurheilun Toto75-ideavihje Forssa: Borgströmin tamma maratonilla

Asetelma päivän pelillisesti kiehtovimmassa kisassa on selvä. Hetviina on ulkoradastaan huolimatta selvä suosikki, mutta ei ihan niin selvä kuin mitä pelikansa on arvioinut. Ensinnäkin starttiväli on asetelmien lisäksi pieni kysymysmerkki, ja mikä tärkeintä, haastajat lähtevät juuri tänään tosissaan kartuttamaan omaa pottiaan tasaisessa kuningatarkisan pistetilanteessa.

B. Riitu oli tuoreimmassa kisassaan mainio keulan rinnalta. Sille 3140 metriä on lempimatka, ja tamma pystyy tekemään itse töitä menestyksensä eteen. Vielä jos joku muu huolehtii hieman ylikovasta kiihdytyksestä lähtösuoralla, voisi B. Riitu päästä parhaimmassa tapauksessa etenemään kierroksen kohdalla aina keulaan saakka. Vastaavasti, mikäli Hetviinalla ajetaan eteepäin ja B. Riitu pääsee hiillostamaan sitä puolimatkan jälkeen, voidaan nähdä yllättävän tasainen taisto ykkösrahoista. B. Riitu on päivän ykköshaku ja erittäin rohkea ideavarma.

Bridge Commander nappaa noin 50 prosentin todennäköisyydellä ykkössijan Forssan 15 hevosen autolähdöstä. Se pääsee keskeltä rataa hyvin matkaan, mutta toisaalta lahjakkuus ei ole millään tavalla riippuvainen juoksupaikasta. Magazine Match on todella lahjakas sekin. Sen kohdalla riskitekijöitä on kuitenkin merkittävästi enemmän, sillä energisellä hevosella tuskin lähdetään edes tavoittelemaan keulajuoksua. Tämän myötä Bridge Commander on iltapäivän suosikeista mieluisin tukipilari.

