Hevosurheilun Toto75-ideavihje Forssa: Tuurilla kohti jackpot-lunastusta

H.V. Tuuri sai avausmatkalla painetta oikeastaan alusta pitäen. Siksi ei ollut yllätys, että muutama hurja tykitti loppusuoralla ohitse. H.V. Tuurin esitys oli kauden vähäiseen starttimäärään nähden kiitettävä, ja kaiken järjen mukaan se vielä terävöityy sunnuntaiksi. Pikamatka sopii ja keulajuoksu on erittäin todennäköinen. Samaan aikaan Parvelan Retu ja Evartti pyrkivät vain pysymään mahdollisimman lähellä kärkeä, jotta molemmat olisivat päätösmatkan alla tiukasti mukana kuninkuustaistossa. Vixeli tuskin pikamatkalla millään ehtii mukaan voittotaistoon.

Sipisee on huipputasaiseen päätöskohteeseen mainio merkki. Haastavalla kierroksella se jää myös yksin kupongille. Hevoselle on tehty tuoreimman kisan jälkeen pieniä varustemuutoksia, joten sen pitäisi päästä tänään totutun terävästi liikkeelle. Erityisesti keulapaikalta Sipisee on lähellä ykkössijaa, mikäli se pystyy muutoin samantasoiseen suoritukseen kuin tuoreimmissa starteissa.

Kuningatarkisassa on sauma saada pikamatkalle yllätys. Monella tamma juuri tähän lähtöön on perusteltua panostaa, mutta eilen loistanut Hetviina varmasti hakee vain hyvää onnistumista hienon aloituksen jälkeen. Sillä säästetään kaikki ylimääräiset panokset maratonille.

