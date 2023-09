Hevosurheilun Toto75-ideavihje Forssa: Välistarttihevosilla jackpot

Mandela Zon vahvisti asemiaan oman kohteensa suosikkina, kun se teki vakuuttavan suorituksen torstaina Lahden Jokimaalla. Ori jäi takarivistä kiihdytyksen jälkeen toiselle radalle ilman vetoapua, eikä Santtu Raitala lähtenyt tekemään hätiköityjä ratkaisuja. Hän iski vasta päätöspuolikkaalla keulaan edenneen Cash Makerin kimppuun, ja Mandela Zon tuli tästä tyylikkäästi ohitse. Esitys oli kiitettävä, ja Mandela Zonilla on ollut tapana parantaa lyhyellä starttivälillä jälkimmäiseen kisaan. Lähtöpaikka on loistava, joten nyt keulajuoksuun on mainiot mahdollisuudet.

Tammavaltikan ensimmäinen osalähtö juostiin perjantai-iltana, ja tuon mailin pikamatkan vei nimiinsä Willow Pride. EL Indeed tuli kuitenkin 2. ulkoa hirmutykityksellä samaan maalikuvaan, ja tulojärjestystä jouduttiin odottamaan tovi. EL Indeed kellotti päätöspuolikkaan 10,0-vauhtia. Lauantaina molemmat voivat parantaa vielä otteitaan. Alustavat pelikannatuslukemat kannustavat yrittämään kuitenkin kaksikosta EL Indeediä ideavarmana. Pitkä matka sopii sille, eikä kasirata välttämättä ole ratkaiseva miinus, kunhan vain kärkipäässä parhaita juoksupaikkoja haettaisiin hetken aikaa. Willow Pride on keulasta sopivalla matkavauhdilla vahvoilla, mutta EL Indeed on pelikannatustaan todennäköisempi menestyjä.

Parvelan Retu on vihjeen kolmas varma. Ravilla se tuskin on lyötävissä, ja jättämällä kuninkaan varmaksi, pääsee muihin kohteisiin hakemaan lapulle yllätysmerkkejä.

