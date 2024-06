Hevosurheilun Toto75-ideavihje Härmä: Keulaan ja kukat lyhyessä ryhmäajossa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4

Antti Ojanperä: Kenzo Benois (1) on ollut meillä 8 kuukautta ja nyt se tuntuu siltä, että on mukava aloittaa kilpaileminen. Hyvä olo on tästä ranskalaisesta.

Lähtö 5

Anssi Nurminen: Emir (1) on ollut oikein hyvä kaikissa lähdöissään meiltä. Nyt sillä on ensimmäistä kertaa hyvä lähtöpaikkakin. Viimeksi Solvallassa se kiri hyvin takaa tilaa saatuaan viimeisen kierroksen n. 13,2. Nyt koitetaan satsata myös starttiin. Etukengät pois ja mahdollisesti jotain lappuja. Myös jenkkikärryt jos löydetään tarpeeksi suuret lainaksi jostain.

Isto Kuisma: Celeritas Savage (4) on ollut oikein hyvä, ja juoksun onnistuessa ilman muuta voittotaistoon. Jenkit.

Lähtö 6

Antti Ojanperä: Vappuäijä (7) oli hyvä viimeistelyssä, joten vireen pitäisi olla ennallaan tai parempi. Samoilla vermeillä jatketaan.

Lähtö 9

Antti Ojanperä: Interlude Ferm (4) on tehnyt nyt hyvät viime startit, joten positiivisin mielin tullaan starttiin vaikka maili ei suosikki matka tälle olekaan.

Lähtö 10

Antti Ojanperä: Dozen Of Oysters (5) oli räkäinen Vermossa ja kavio halkesi vielä samana päivänä. Sen vuoksi pidempi starttiväli. Hyvät treenit alla, mutta ihan kovin viiimeistely on jäänyt tekemättä. Mennään kengät jalassa, mutta silti varovaisen toiveikkaina.

Lähtö 11

Antti Ojanperä: Evartti (4) viime viikot on mennyt mainiosti. vire on hyvä ja hyvillä mieliin tullaan Härmään.

Antti Ojanperä: Herra Heinämies (5) on tuloillaan, ja kovemmat viimeistelyt lupaa hyvää lauantaita ajatellen. Lähtö on kova, mutta hyvä sijoitus ei nyt yllättäisi.