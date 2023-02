Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Hämmästyttävän vähän pelattu

Lappeessa esitys mahdottomista asetelmista oli mainio, sillä Ashley Face tuli lujaa voimissaan maaliin. Sijoitus jäi tasapaksuksi, mutta ainakaan laskukunnon merkkejä ei Lappeen perusteella ole ilmassa. Esimerkiksi vuoden viimeisenä päivänä Ashley Face hävisi neljän kierroksen matkalla vain hurjalle Hierro Bokolle, joten ei vastus lauantaina Vermossa ole liian kova.

Ashley Face pääsee asiallisesti matkaan ja 2620 metrin matkasta on sille paljon etua verrattuna täyden matkan juoksuun. Se voi myös auttaa juoksupaikan saamisen suhteen, ja kovin vastustaja Callela Ikaros palaa radoille tauolta. Toki myös esimerkiksi It's Raining Men on kova, mutta ehkä sille pitkä matka on pieni kysymysmerkki tai ainakin juoksun pitää onnistua mukavasti. Ashley Face on juuri pelikannatuksensa vuoksi kokeilemisen arvoinen.

Korven Liideri on ollut koko viikon päivän pääidea. Pelaajat ovat hyvin kartalla hevosen mahdollisuuksien suhteen, mutta vinkistä pidetään silti loppuun saakka kiinni. Mikäli vain Korven Liideri ravaa ja suorittaa samalla tasolla kuin kahdessa edellisessä kisassaan, pitää Elanin olla hirmuinen jatkaakseen voittoputkeaan.

