Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Italialaisori kaasuttaa Finlandia-ajossa

Bepi Bi jäi viimeksi passiivisesti ajettuna pussiin, vaikka menikin pikamatkan alle kymppiä. Se startti osoitti kuitenkin vireen olevan kohdillaan, ja Finlandia-ajossa sillä on mahdollisuus lunastaa osallistumisoikeus Eliloppetiin. Sitä yrittävät toki kaikki muutkin, mutta mitä enemmän lähtöä pohtii, sitä paremmat saumat Alessandro Gocciadorolla tuntuisi olevan keulajuoksuun. Arvaamaton kuski saattaa keksiä toisenlaisenkin taktiikan, mutta ulkoa on joka tapauksessa pakko panostaa alkuun. Bepi Bi on viisivuotias superlupaus, jonka puolesta päälähdössä ideavihjeessä liputetaan.

Bosse Nice on alustavasti aivan liian suuri suosikki. Toki se johtaa noin 50 prosentin todennäköisyydellä koko matkan, mutta peliosuus on jäämässä jopa reilusti tuon lukeman yläpuolelle. Paras varmistusmerkki Melinda Ses kilpailee elämänsä kunnossa, eikä sitä voi huippukuskilla loistopaikalta aliarvioida.

Parvelan Retu saa myös isona suosikkina yhden täsmävarmistuksen. Vixeli oli Kouvolassa alusta loppuun vauhdissa, eikä vire ole menossa ainakaan alaspäin. Tapio Perttunen odotti kauden alkaessa tästä vuodesta Vixeliltä erityisen paljon, ja nyt se alkaa lunastamaan niitä odotuksia askel kerrallaan. Loistopaikalta ori pystyy aivan hyvin nitistämään Parvelan Retun, mikäli sille tulee ulkoradalta vähänkään mutkia matkaan. Muissa kohteissa pyritään vain pysymään mukana, sillä kierros ryydittää 70000 euron muhkea jackpot.

