Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Jackpotissa taas jaettavaa - lue Mobiilihepan valmentajakommentit

Valmentajakommentteja Mobiilihepasta

Lähtö 3

Emma Väte: Mathilde Halm (1) sai viimeksi kivan startin, kun voitti helposti. Kotona sen jälkeen tyytyväinen itseensä ja kaikki hyvin. On lähtenyt viime aikoina paremmin, mutta jos keli menee oikein raskaaksi,niin on jonkunlainen miinus ja varmaan vaikuttaa myös lähtönopeuteen.

Lähtö 4, Troikka

Anssi Nurminen: Volume Ace (1) palaa sairastauolta. Kelien johdosta ei ole päästy viimeistelemään ihan toiveiden mukaisesti. Hyvältä paikalta rahasija sopiva tavoite.

Christa Packalen: Que Tal (12) teki mukavan aloitusstartin, ja tuntuu että startti vei paljon eteenpäin, on ollut treeneissä oikein hyvän tuntuinen. Paikka on haastava ja ollaan tuolta täysin muiden armoilla, toivotaan ylivauhtia. Kesäkengistä ajetaan.

Lähtö 8, Toto75-4, Toto4-1

Kaisa Toivonen: Villieläimellä (12) on ollut kaikki ok. Hevoseen on oltu kaikissa starteissa oikein tyytyväisiä, ja kotona se on ollut normaalin tuntuinen. Kelit ovat olleet viime päivinä huonot, mutta Villieläin on kilpaillut säännöllisesti ja sitä on päästy ajamaan kotona sen verran kuin tarvitsee. Lähtö on tasainen ja tasokas ja takamatkalta voittaminen on varmasti kaikille vaikeaa. Odotan Villieläimeltä sen normaalia hyvää suoritusta, juoksunkulku ratkaisee mihin asti se riittää. Todennäköisesti vaihdetaan lyhyempiä hokkeja alle, mutta ei mitään radikaaleja muutoksia.

Vilja Kivinen: Montsan Vippi (14) ei ollut karsinnoissa parhaimmillaan ja paremmilla valmisteluilla olisi pystynyt parempaan. Viime kisassa Lahdessa teki tosi hyvän juoksun kuolemasta, ja edelle pääsi vain takamatkojen kovimmat hevoset. Nyt viimeistelyssä tuntui jopa vielä Lahden viimeistelyjä paremmalta. Jatkaa tasaisen kovassa vireessä. Lähtöpaikka vähän verottaa, mutta onnistuneella juoksulla voi menestyäkin. Rahasija kuitenkin tavoitteena.

Lähtö 9, Toto75-5, Toto4-2, Troikka

Christa Packalen: MAS Flash (3) palautui hyvin karsinnasta, ja treeneissä kaikki hyvin. Jos on samanlainen kuin viimeksi niin en ylläty, vaikka taistelisi kärkisijoista. Jos vaan rata sallii niin edestä kengät pois ja taakse kesäkengät.

Vilja Kivinen: Sahara Playhard (5) kävi viimeksi vähän kuumana volttiin ja puski väkisin laukalle. Nyt vaikea lähtöpaikka, joten pyritään pitämään tamma mahdollisimman rauhallisena. Viimeistelyissä meni pirteästi mutta rennosti. Tavoitteena ehjä juoksu ja rahoille.

Anssi Nurminen: Joker Boko (10) on tehnyt hyviä esityksiä. Nyt kova porukka, mutta juoksun onnistuessa korotettua rahaa. Kaikki kengät otetaan pois, mistä selkeä hyöty.

Christa Packalen: Nemea Katolla (11) karsinnassa ehkä vähän näkyi pidempi starttiväli, mutta se oli odotettavissa. Nyt on varmasti taas terävämpi, ja olin kyllä tosi tyytyväinen viimeistelyajoon. Takamatkalta joutuu varmasti tekemään kovan juoksun, mutta pystyy varmasti olemaan totossa. Jos vaan rata sallii niin edestä kengät pois ja taakse kesäkenkä.

Lähtö 11, Toto75-7, Toto4-4, Duo-2, Troikka

Leo Mönttinen: Ice Wine (10) lopettaa upean kilpauransa Vermossa Espoon palkintoon ja siirtyy siitokseen. Tamma on huippukunnossa.