Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Kirikykyä, keulasoolo ja voimamies

Stonecapes Unity on mielenkiintoinen ideahevonen launtaille. Takarivi voi osoittautua loistopaikaksi, sillä Stop The Press on innokas hevonen, jolla on oikeastaan aina keulajuoksulla hirttänyt kaasu pohjaan. Toisaalta se on lahjoiltaan omassa kastissaan, ja turhasta energisyydestä huolimatta veto on kestänyt usein perille saakka. Mikäli hevonen jatkaa koheltamista näissä kovemmissa lauantain lähdöissä, on yli-innokkuus alussa entistä suuremmassa vaarassa kostautua loppusuoralla.

Stonecapes Unity pystyy käyttämään tilaisuuden hyväkseen, jos vain pääsee etenemään vetävissä selissä maalisuoran alkuun saakka. Se on kahdessa tuoreimmassa startissaan kirinyt aivan hänniltä hurjasti, ja samanlaisena se pystyy selkäjuoksulla tykittämään hyvätasoisen lähdön ykköseksi. Edellyttäen, että avauskierroksella mennään reipasta, eikä päätöspuolikas ole enää yhtä kova kuin alkumatkan vauhti.

Eventful Swamp on kierroksen luottohevonen. Pakilta tulee hurjia vastustajia, mutta lämminveristen lähdöissä on Vermossa tunnetusti hyvin vaikea kiertää ykköseksi saakka. Eventful Swamp kulki viimeksi pitkällä matkalla 1.16-tuloksen, ja teki sen juoksemalla keulahevosen rinnalla. Se pystyy menemään täyden voltin 1.14-aikaan, jolloin ykkössija on paalupaikalta lähellä. Kun kaksi kovinta vastustajaa palaavat molemmat tauolta radoille, on Eventful Swamp luonteva tukipilari peleihin.

Suvionni on käyttökelpoinen suosikkivarma, sillä hevosen vire on hurja, eikä se ole koskaan ollut tarkka juoksusta. Laukkariski on toki olemassa, ja tämä on hyvä huomioida riskitekijänä ennakkoon. Johonkin lappuun voi ottaa Issakan Valon kaveriksi, mutta kolmas varma antaa mahdollisuuden ottaa muihin kohteisiin kaikki mieluisat merkit.

