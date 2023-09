Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Nelsonin niskalenkki pitää

Parvelan Retu on rivin ensimmäinen tukipilari. Sisärata tuo riskinsä, mutta tilastojen valossa se ainakin toistaiseksi ollut kuninkaalle hyvä paikka lähteä. Paluu radoille Killerin kurassa oli vakuuttava, sillä Parvelan Retu oli todella tasapainoisen oloinen. Se lopetti kirilenkin helposti 23,4-vauhtia. Varaa jäi, ja kisa palveli hyvin tämän lähdön alla.

Jokirannan Lahja vei karsinnan tyylikkäästi nimiinsä. Se olisi tarvittaessa kulkenut kirilenkin valiovauhtia. Kauas tamma ei jäänyt siitä nytkään, joten hevosen kohdalla puhutaan todellisesta huippulahjakkuudesta. Jokirannan Lahja pääsee ravilla erittäin todennäköisesti keulaan, sillä Tanhuan Liljan valmentaja Jeroen Van Craen vahvistaa selkäjuoksun kelpaavan heille. Jokirannan Lahja on kehittynyt kaiken aikaa, ja se on ansaitusti iso suosikki.

Callela Nelson on Derbyn perusteltu suosikki. Se hallitsi omaa karsintaansa vaivattomasti kärkipaikalta, eikä joutunut laittamaan kaikkea peliin maalisuoralla. Callela Nelson sai täydellisen startin finaalin alla. Kiihdytys tulee olemaan raju, sillä Ava Di Alessia ampuu kovaa matkaan sisärata mielessään. Callela Nelson avaa myös niin kovaa, että tuskin kukaan muu sitä ohittaa. Sillä on sauma pitää keulat tai hakea kärkipaikka Callela Nelsonilta avauspuolikkaan aikana. Jukka Hakkaraisen valmennettavalla on tuhannen taalan paikka viedä Derby nimiinsä.

