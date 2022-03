Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinki: Suosikkeja ulos kupongilta

Neljännen kohteen BWT Ellospank jää varahevosen rooliin. Tuoreimman kisan se voitti niukasti keulasta, mutta edellisessä startissaan hevonen koki kärkipaikalta täpärästi tappion. Taulu on hienossa kunnossa ja esitykset ovat olleet oikein hyviä, mutta Toto75-voittoja ei taulussa kuitenkaan ole yhtään. BWT Ellospank on ollut alussa meneväinen, joten ulkoradalta hevosta ei tasaisessa kisassa uskalla nostaa ihan suosikiksi saakka. Näin pelikansa on kuitenkin alustavasti arvioinut.

Kuudennen kohteen Vikens Energy on takonut tauluun hienoja voittoja. Se oli erityisen hyvä toissakerralla, mutta viimeksi päivän todellista virettä ei oikein päästy näkemään. Ulospäin jäi hieman se vaikutelma, ettei olemus ollut ihan yhtä upea kuin Vermon voittostartissa. Tällä kertaa matkaa on 2620 metriä, mikä ei välttämättä ole suursuosikille eduksi. Se on toki todennäköinen menestyjä, mutta ei Vikens Energy sentään kahta kertaa kolmesta yrittämästään kisaa voita.

Väkivahva täryjyrä Troopers ja hurjan nousukuntoinen Quick Vald ovat kumpikin keränneet turhan vähän peliä puoleensa, joten lähdössä yritetään luovia eteenpäin kahdella haastajalla.

Rivin ainoa varma Hallan Poika ei kärsi asetelmista merkittävästi. Se on vahva lopuntulija, joka jaksaa tehdä töitä menestyksensä eteen. Yksi poisjäänti auttaa hieman, eikä kisa ole Toto75-lähdöksi lainkaan kovin mahdollinen.

Tästä kupongille