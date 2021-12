Hevosurheilun Toto75-ideavihje Helsinkiin: Kova kiihdyttäjä ja vahva jyrääjä

Knows Best ampuu auton takaa kovaa matkaan, joten keulapaikan puolustaminen sisäradalta on todennäköinen tapahtuma. Kun matkana on maili ja hevosella on tauolta vahva suoritus alla, tuntuu Knows Best sopivalta suosikkivarmalta kuitille. Se voittaa lähtönsä useamman kuin häviää, joten peliosuus ei ole noussut ainakaan lauantaiaamun perusteella kohtuuttomaksi.

Celsius Evo on toinen tukipilari. Voi sanoa, ettei hevonen ole urallaan ollut koskaan näin hyvä kuin tällä hetkellä. Viimeksi se lopetti keulasta lujaa helposti, eikä lainkaan kaikki ollut pelissä. Pitkä matka on iso plussa, eikä takarivi sinällään vie vahvan lopuntulijan mahdollisuuksia. Celsius Evo ei toki ole mikään erityisen edullinen ideavarma, mutta kelpaa muutoin melko haastavalla kierroksella mainiosti varmaksi.

Pauhis on kierroksen pankki. Tuuskanen teki kuitenkin tuoreimmassa kisassaan niin ison vaikutuksen, että se tekee mieli ottaa kaveriksi lapulle. Mielenkiintoista on nähdä, kumpi taisteluparista nappaa kärkipaikan itselleen. Pauhis on sen suhteen suosikki, mutta ei millään tavalla varma keulahevonen.

Tästä kupongille: