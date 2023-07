Hevosurheilun Toto75-ideavihje Joensuu: Eilen tuli arvokasta infoa

Teuvo Nikulaisen treenaama La Courabou näytti eilen kasiradalta lähtönopeuttaan ja paiskasi kärkipaikalle, mistä voitti leikittelevän kevyesti. Tänään vastus kovenee ja ulkopuolelta lähtee vauhdikkaita starttareita, mutta edelleen La Couraboulla on hyvä mahdollisuus keulavoittoon. Ei ole välttämättä myöskään huono vaihtoehto antaa keulaa pois, jos virtava Stop The Press jää rinnalle ja on siinä liian vauhdikas. Peliprosentti tulee todennäköisesti vielä nousemaan, mutta aamupäivällä La Courabouta pääsee pelaamaan kolmossuosikkina.

Toinen varmavalinta Elvira Damgård on kerran voittanut lähdön suosikin Manstonen Two U:n ja kerran sille hävinnyt. Toissa kerralla Manstone Two U. peri keulahevosen alussa laukattua johtopaikan, mistä vastaili täpärään voittoon ennen vauhdilla kirinyttä Elvira Damgårdia. Viimeksi oli Tapio Perttusen suojatin vuoro karata ykköseksi, kun Manstone Two U.:n juoksu meni työlääksi.

Mantstone Two U. on pykälän parempi selästä kuin keulasta, eikä sen juoksunkulku ole varmuudella helppo, vaikka lähtöpaikka (4) on mainio. Peliprosentit ovat kuitenkin juuri lähtöpaikkojen vuoksi (Elvira Damgård rata 11) Manstone Two U.:n puolella, joten mennään vastavirtaan ja rastitaan Elvira Damgård varmaksi.

Toto-kupongille tästä linkistä