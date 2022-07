Hevosurheilun Toto75-ideavihje Joensuu: Kaksi haastajaa alkuun

Nu Del on takamatkan juoksuradalla, josta ohjastaja Jarmo Saarela yrittää nappistartilla heti eteenpäin, ehkä jopa kärkipaikalle saakka. Nu Del taistelee voitosta, mikäli avauspuolikkaan tapahtumat ovat sen näkökulmasta suotuisat. Vastaavasti mahdollisuuksiin vaikuttaa se, miten Magazine Matchin juoksu lähtee luontumaan. Sillä on laukkariski olemassa, jonka lisäksi hevosella pyritään ajamaan pitkään selissä. Silloin voi tulla kiire, jos Nu Del samaan aikaan pääse kärkiryhmään ilman kohtuutonta revittämistä.

Amazing Warrior palaa tauolta. Iikka Nurmonen vinkkaa, että hän on antanut hevoselle sairaustauon jälkeen ihan kunnolla treeniä. Nurmonen uskoo, että ruuna on heti hyvä, mutta toki kasiradan vuoksi varsinkaan ennakkokommenteissa on hankala lähteä julistamaan varmaa menestystä. Amazing Warriorin puolesta puhuu se, että starttiraketti Roberto Diver tulee käytännössä samasta tallista. Sillä ei siis lähdetä vastaamaan, jos Amazing Warrior syöksyy rinnalle. Vastaavasti sillä voidaan ajaa reipasta keulasta, mikäli Iikka Nurmonen päättää alussa pakittaa Amazing Warriorin parijonoon.

