Hevosurheilun Toto75-ideavihje Joensuu: Suosikkivarmoja ei voi ohittaa

Ari Potter aloittaa Suomessa statistiikalla 12: 11-0-0, eli vain kerran hevonen on kohdannut parempansa. Jani Suonperän huutokaupasta ostama Ari Potter on tietyllä tavalla kääntämätön kortti, mutta hevosen riittävyydestä rahasarjoihin ei ole epäselvyyttä. Alla on yksi Kaustisen harjoitusravilähtö, joka oli rajattu kilometriaikaan 1.30, mutta kisassa mentiin kuitenkin reilusti kovempaa. Ari Potter kellotti kilometriajan 25,1, ja tuli lämminveristen seassa maaliin. Siirin Veeti ja kumppanit ovat hyviä, mutta suursuosikki on uransa starteissa esittänyt tämän kisan ykköseksi oikeuttavia otteita.

Exclusive Matter palasi tauolta häikäisevällä suorituksella. Se haki voimalla 11-avauksessa kärkipaikan ja haltuunsa. Loppumatkasta ohjastaja Tommi Kylliäinen piti porukkaa kasassa, ja vasta päätössatasella valjakko irtosi näyttävästi muilta. Exlucive Matterille jäi kosolti voimia vastastoon, jotka tarvittaessa on varaa ottaa tänään käyttöön. Kaiken järjen mukaan suosikki etenee ulkoakin varhain kärkipaikalle, josta sen tappio olisi iso yllätys.

Toisen kohteen La Cerise on hyvä haku, sillä se on luokaltaan riittävä suosikkipariin nähden. Lisäksi suoritus viimeksi oli sijoitusta parempi, ja tamma on mahdollisesti jo tänään yllätysvalmis.

Zara Avenger on kierroksen kolmas suuri suosikki. Napataan sille kaveriksi MAS Filbert, joka yllätti Toto75-lähdössä toiseksi viimeisessä startissaan. Viimeksi kiritilaa ei rintaman takaa tullut koskaan kunnolla, ja voimia jäi tähteelle. MAS Filbert voi sisäradalta sopivasti tilaa saadessaan lyödä suosikin, mikäli sen juoksu ennen kirivaihetta on mennyt hieman raskaaksi.

