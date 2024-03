Hevosurheilun Toto75-ideavihje Joensuu: Tauosta huolimatta paras

Ossi Nurmosen suojatti Siirin Veeti ei ole kilpaillut viime syyskuun jälkeen. Hevosena se kuitenkin on lähtönsä paras, joten alle 30 prosenttia pelattuna ruuna kelpaa tauosta huolimatta tasaisesti pelattuun lähtöön varmaksi.

Avauskohteessa kaksi hevosta erottuu ylitse muiden. Revenge Vici on oikeutetusti suosikki, mutta Stonecapes Vincens kannattaa ottaa mukaan kupongille todennäköisenä keulahevosena.

Kolmannen kohteen Simply The Diamond lukeutuu kierroksen parhaisiin ideamerkkehin. Nopeana avaajana se pääsee hyviin asemiin, josta olisi kiriluukkujen avautuessa yllätysvalmis.

Rivercapes Way ja Backwood's Boogie erottuvat viidennestä kohteesta ensimmäisinä, mutta niiden kaveriksi lapulle otetaan liian vähälle roolille jäänyt Classic Primavera.

Kierroksen suursuosikki Show Must Go On varmistetaan turhan korkean pelikannatuksen vuoksi.

