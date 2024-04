Hevosurheilun Toto75-ideavihje Jokimaa: Kahdella varmalla jackpotjahtiin

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 5

Emma Väre: Aurora Comeryn (2) viime vuosi oli vaikea, kun oli loukkaantumista ja syksyllä hevonen oli kipeänäkin. Treenattu ja huollettu alkuvuosi, tuntuu terveemmältä kuin viimeiseen vuoteen. Kovimmillaan ajettu 16/1600m. Toiveena että kovin vauhti olisi maalin kohdalla.

Lähtö 7

Christa Packalén: Nemea Katon (5) viime juoksu meni hankalaksi ja sen startin voi unohtaa. Treeneissä kaikki normaalisti ja samoilla varusteilla jatketaan. Juoksun onnistuessa ei ole aivan ulkona.

Lähtö 9

Kaisa Toivonen: Villieläin (4) oli viimeksi melko kevyin valmisteluin suurin piirtein sellainen kuin odotettiin. Nyt se on toivottavasti vähän terävämpi, treeneissä se on ollut ihan hyvän tuntuinen. Lähtö on kuitenkin niin kova, että rahasija olisi jo hyvä saavutus. Villieläin kilpailee tänään ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä. Sillä on myös vetolaput, jotka olivat kokeilussa jo viimeksi. Ainakaan silloin vetolapuilla ei ollut merkittävää vaikutusta.

Lähtö 10

Christa Packalén: Global Bring It On (1) on ollut oikein positiivinen viimeisimpiin ja karsinnan jälkeen kotona ollut kaikki ok. Lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen, mutta saa hevonen siitä ainakin hyvän juoksun. Otetaan kaikki kengät pois ekaa kertaa meillä ollessa, muuten ei muutoksia.

Isto Kuisma: Patriot Ale (3) oli hyvä viimeistelyissä. Odotetaan kärkikahinoihin.