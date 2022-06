Hevosurheilun Toto75-ideavihje Jyväskylä: Edullisia varmavetoja löytyy alkulähdöistä

Jyväskylän 75-kierroksen pelatuimmiksi hevosiksi ovat nousseet kolmoskohteen Parvelan Retu sekä 75-4:n Panthera, joka on kerännyt nyt turhan paljon kannatusta. Pantheran vastustajista kovin kolmikko starttaa 20 metrin pakilta. Etenkin Tarunlento on nyt pelillisesti edullinen merkki, sillä ori kestää kovankin matkavauhdin ja jaksaa tehdä oman juoksunsa.

Toiseksi varmavedoksi kelpaa suomenhevostammojen ryhmän Suven Sametti, joka päässee 2600 metrillä jälleen johtopaikalle. Hallitseva ravikuningatar on aloittanut kauden tasaisen luotettavilla esityksillä, vaikka varsinaista loistokkuutta sen otteissa ei ole vielä ollut. Kauden tärkein kilpailu häämöttää edessä päin, ja huippukunto on varmasti ajoitettu sen mukaan. Kahdessa Vermon tammalähdössä Suven Sametti hallitsi tapahtumia varmasti ja on vaikea voitettava tässäkin.

Pelejä tehtäessä on syytä huomioida Killerjärven radan open stretch-kirikaista sekä 39 610 euron jackpot-raha ylimmässä voittoluokassa.

