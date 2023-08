Hevosurheilun Toto75-ideavihje Jyväskylä: Haasteen kimppuun kengittä

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Hannu Sulku: Silica Dream (4) ilman kaikkia kenkiä

Silica Odds (6) Ilman kaikkia kenkiä ja vetolaput.

Lähtö 2

Kari Raunio: Rexamor (9) pieniä varustemuutoksia.

Lähtö 4

Emma Väre: Mathilde Halmin (2) tauoltapaluuseen olin oikein tyytyväinen, kotona sen jälkeen kaikki hyvin ja hyvältä paikalta saa varmasti juoksun kärjen tuntumassa. Hyvällä juoksulla mahikset neljän sakkiin.

Lähtö 5

Christa Packalen: Nemea Kato (1) on tehnyt hyviä juoksuja kovissa lähdöissä. Nyt hyvä paikka ja pystyy sitä tarvittaessa hyödyntämään. Kunto pitäisi olla hyvä ja pystyy taas olemaan kärkikahinoissa.

Kiikku's Giant (2) oli tauoltapaluussa odotettua parempi, ja siinä näkyi miten tämä on voimistunut ja muutenkin henkisesti kasvanut tauon aikana. Startti vei varmasti eteenpäin ja hyvältä paikalta pystyy olemaan kuinka korkealla tahansa.

Lähtö 7

Christa Packalen: Let's Get It Up (1) ei viimeksi ollut missään tapauksessa mielimatkallaan, mutta teki silti hyvän esityksen. Treeneissä itseluottamus on ollut oikeinkin hyvä, ja uskoisin että jatkaa hyvässä kunnossa. Lähtöpaikka ei ole tälle paras mahdollinen.

Kiikku's Trooper (4) oli viimeisimpään jo huomattavasti parempi kuon tauoltapaluussa. Menee koko ajan nyt eteenpäin, ja vaikka lähtö on todella tasokas, niin en usko että tämäkään on ihan ulkona tässä.

Emma Väre: Imperator (5) teki viiimeksi jo ihan hyvän esityksen, mutta happi loppui. Sen jälkeen kurkkua vähän laseroperoitiin ja nyt startissa näkee että auttaako. Kotona treenaa iloisesti, enkä ylläty kärkipään sijoituksesta, jos kroppa pelittää.

Lähtö 8

Ville Levula: Wauhittalta (1) otetaan takakengät pois, jos jalat sopisi vähä, paremmin alle.

Lähtö 9

Emma Väre: Cream Candy (2) oli viimeksi taas omalla tasollaan ja voitti lopulta tosi varmasti. Kotona välissä vaan liikuteltu kevyesti, mutta on tuntunut hyvältä, ja hyvillä mielin lähdetään finaalia ajamaan.