Hevosurheilun Toto75-ideavihje Jyväskylä: Jackpot ja kolme ideavarmaa

Viesmanni lähti viimeksi pakilta hyvin, mutta se joutui silti lopulta pakittamaan 7. ulos. Sieltä kuusivuotias olisi noussut yli kierroksen kirillä kolmatta ja neljättä rataa ainakin kakkostaistoon, mutta laukka loppusuoran puolivälissä pilasi päivän. Kaiken kaikkiaan suorituksesta jäi positiivinen kuva, vaikka lopputulos jäi laihaksi.

Viesmanni on hyvä tukipilari. Lähdössä ei ole yhtään parempaa hevosta, ja Viesmannin ohjastaja Hannu Torvinen on kuskina kisan eliittiä. Ruunan vire on kohdillaan, ja lähtöpaikkakin takamatkalla on hyvä. Onnistuessaan valjakko nousee taisteluun lähdön voitosta.

Kitzune G.G. toimi ideasysteemin varmana viimeksi, ja samalla linjalla jatketaan. Tamman suoritus johtavan rinnalta oli äärimmäisen vakuuttava, eikä esitys jättänyt yhtään toivomisen varaa. Tällä kertaa voltissa on omat riskitekijänsä, mutta Kitzune G.G. pystyy takamatkalta tekemään itse töitä menestyksensä eteen. Kitzune G.G. kilpailee elämänsä kunnossa.

Bribes on kierroksen kolmas ideavarma. Se teki tuoreimmassa startissaan sitkeän kirin 2. ulkoa, mutta ei ollut ihan parhaimmillaan. Tällä kertaa lähtöpaikka voi olla jo hyvä tai huono, riippuen siitä, miten Chasing Highs ja Picardie pääsevät sopuun juoksupaikoista. Bribes pääsee kuitenkin itsekin hyvin matkaan, ja Killerin sisäradan ohituskaista saattaa sekin auttaa kirivaiheessa. Bribes on sarjojensa eliittiä, ja näistä asetelmista se voisi olla lähtönsä niukka suosikki. Chaising Highs on toki keulasta ollut mainio, mutta tamma kohtaa nyt kovia oriita ja ruunia, joita vastaan ei ole yksinkertaista sinnitellä loppuun saakka Toto75-voittajaksi.

Tästä kupongille: