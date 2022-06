Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kajaani: Ojanperältä tukipilari ja ohipeli

Global Moneymaker on iltapäivän päänäkemys. Sen pelikannatus on lievässä laskussa huippulukemista, mutta usko hevosen mahdollisuuksiin ei horju. Toki takarivistä kovatasoisessa lähdössä kaiken pitää onnistua, eikä kisasta saa tulla taktiikkajuoksua. Riskitekijöitä on siis paljon ilmassa, mutta Global Moneymaker on ansioihinsa nähden todella kova kiritykki, ja Kajaanin pitkällä maalisuoralla se pystyy iskemään hyvistä selistä ykköseksi. Kisa vaikuttaa siltä, ettei keulahevonen välttämättä vedä perille saakka. Bribes oli loistava viimekis lyödessään Global Moneymakerin, mutta sille sisärata voi olla loukkupaikka, jonka lisäksi kaarrejuoksussa on vielä parantamisen varaa.

Sobel Conway kiri Oulun hölkkäkisassa lopun alle 10-vauhtia. Se oli oikein hyvä, ja nyt hevoselta odotetaan ainakin tallikommenttien perusteella vielä selvästi parempaa. Lisäksi ajotaktiikka lienee tällä kertaa aktiivisempi, kun kaksi kovinta vastustajaa on arvottu takariviin. Moni asia puoltaa hevosen jättämistä varmaksi, ja näin myös idesysteemissä tehdään.

Evartin alustava pelikannatus hämmästyttää. Se on kuitenkin takarivissä, eikä kuninkaalta ole hienosta menestyksestä huolimatta nähty tälle kaudelle vielä parasta Evarttia. Kylmäveristen avoimissa lähdöissä on tasoa laajalla rintamalla, eikä ole helppoa nähdä juoksunkulkua, jolla Evartti kirmaisi ainakaan ylivertaista vauhtia lopussa kärkeen. Ilman muuta se on yksi monista mahdollisista, mutta napataan paljon pelatun Evartin tilalle kolme parempaa merkkiä lapulle.

Tästä kupongille: