Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kaustinen: Kolme vahvaa varmaa

Päivän paras vinkki on Miika Tenhusen valmentama Edgeuptotop. Se kiri Joensuussa hurjasti ykkökseksi, ja tamma kulki viimeiset 800 metriä 12,1-vauhtia. Esitys tauko huomioiden oli aivan mielettömän hyvä. Tuoreimmassa kisassaan Edgeuptotop jatkoi huimalla tasolla, sillä jälleen oli kirihetkellä neljättä rataa käytössä. Viimeiset 700 metriä taittuivat 13,3-vauhtia. Kun tiedostaa hevosen luokan, joka tuli jo viime kaudella selväksi, kannattaa tähän tarjoukseen tarttua.

Morison jatkoi tiistaina Tampereella tolppaputkeaan, ja teki sen vakuuttavasti. Juha Utala kierrätti ajokkinsa etusuoralla 4. ulkoa keulassa juosseen Kuuselan Wiltterin rinnalle, eikä se hyvästä taistelusta huolimatta pystynyt vastaamaan talven kuninkaalle. Morison puristi kirilenkin 22,8-vauhtia, eikä ollut väsynyt maalissa. Mikäli pitkä kuljetus tai keli eivät tee tepposia Morisonin kilpailusuoritukseen ja askellukseen, se on taas erittäin lähellä ykkössijaa.

Go West Young Man näytti taukostartissaan koko matkan terävältä. Se kiri tilaa saatuaan päätöspuolikkaan vahvasti 12,1-vauhtia, ja teki heti selkeän vinkkiesityksen. Tapio Perttunen odottaa valmennettavaltaan todella paljon, ja Go West Young Man on kierroksen kolmas varmavalinta.

