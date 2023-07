Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kaustinen: Matias Salo ihan päällikkönä

Felix Orlando on ensimmäinen ideavarma. Se pyrkii pitämään sisäradalta kärkipaikan, ja todennäköisesti siinä myös onnistuu. Tämän jälkeen tasaisen reipasta tempo pitää huolen sen suhteen, ettei Hierro Boko pääse helposti iholle haastamaan. Asetelmat tekevät sen, että tuoreimmasta haamusuorituksesta huolimatta Felix Orlando on Hierro Bokoa todennäköisempi voittaja.

Salon tallin Com Tuff kiri viimeksi 5. sisältä lopun väkevästi. Se otti maksimisijan sillä kertaa, mutta nyt hevosella on huippusauma kirkastaa sijoitus kullaksi. Com Tuff kohtaa finaalikierroksen jälkeen astetta helpomman vastuksen, ja toisaalta hevosen vire tuntuu olevan kaiken aikaa nousussa. Helppoa reittiä ykköseksi ei ole, mutta Com Tuff on alustavasti turhan vähän pelattu.

Muihin kohteisiin saa kahden Salon varman taktiikalla lapulle kaikki mieluisat merkit. Tavallista leveämpi kuitti on perusteltua tehdä, sillä osassa lähdöistä mukana on paljon tasaveroisia voitontavoittelijoita.

