Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kaustinen: Uutta osumaa hakemaan

Shining Armor kilpailee huippukunnossa. Lähdön luonne muuttui Tim Jerryn poisjäännin myötä, eikä Cover Prince suosikkina tauolta kiehdo pelimielessä prosenttiensa veroisesti. Shining Armor on päässyt kilpailemaan säännöllisesti, mikä saattaa olla ihan ratkaiseva seikka maalisuoran taistossa. Hevosen lähtöpaikka on hyvin hankala, mutta ruuna kestää joko pitkän kirin tai kierrättämisen puolimatkassa keulan rinnalle. Suosikin kyydissä Santtu Raitala ei todennäköisesti halua ajaa aktiivisesti, mikä tietää Cover Princelle riskitekijöitä. Shining Armor on lauantaiaamun tilanteessa aliarvostettu.

Amiraal Victor on huipputasaisen kohteen näkemyshevonen. Sen puolesta puhuu myös huippukunto, vaikka ruunan kohdalla asetelmat tuovat mahdollisesti murheita matkaan. Amiraal Victor avaa kovaa, mutta tuskin niin terävästi, että saisi kärkipaikan sujuvasti puolustettua. Hevonen pystyy kuitenkin tekemään itse juoksuaan, joten Amiraal Victor jää yksin kupongille.

My Way Luxi on kolmas ideavarma haastavalle kierrokselle. Sen kohdalla lähtöpaikka on ihanteellinen, ja kuten kahdella edelliselläkin varmalla, vire on juuri nyt huipussaan. Mikkelissä tamma iski johtavan takaa 600 ennen maalia keulahevosen kimppuun ja lipui maalisuoralla uransa avausvoittoon. Tehtävä kovenee tuntuvasti, mutta asetelmien vuoksi koko matkan johto ei saa yllättää ketään.

Tästä kupongille: