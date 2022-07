Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kaustinen: Vahva positiivinen odotusarvo

Go West Young Man kulki Jokimaalla täyden matkan 5. ulkoa 12,6-vauhtia. Se teki 12-vauhtisen kierroksen kirin ulkoradoille, mutta samaan aikaa Piteraq tuuletteli keulasta 11,5-tuloksen. Tehtävä oli täysin mahdoton, joten sinänsä heikko sijoitus pitää vain hyväksyä. Go West Young Man ei luovuttanut koskaan, eikä suoritusta kannata sen enempää märehtiä. Kahdessa edellisessä kisassa hevonen voitti huippusuoritusten päätteeksi. Vastaan asettuva Gogobet Sisu on ilman muuta potentiaalinen voittaja, mutta Go West Youn Man tuntuu lähdön selvästi todennäköisimmältä voittajalta monipuolisuutensa vuoksi.

Nyland tulee viivalle lohduttomalla tulosrivistöllä 6-6-7-7-9, mutta sopivassa lähdössä se on 3100 metrin voltissa loistava ideavarma. Alustava pelikannatus on ihan pielessä. Nordic Kingissä ori tuli hänniltä päätöstuhannen 20,3-vauhtia juosten maaliin saakka. Vire on siis ilman muuta sillä tasolla, mitä tämän kisan voittamiseen vaaditaan. Kolmas kierros kruunaa Nylandin hyvät mahdollisuudet ykköseski. Suvelan Rinssi on toki onnistuessaan kova kanto kaskessa, mutta ei sen pitäisi tässä vaiheessa uraa olla rutinoituneelle Nylandille liian vaativa vastustaja.

Tästä kupongille: