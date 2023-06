Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kouvola: Suosikeille kaksi vastavarmaa

Velvet Gold on tammalähtöön herkullinen pelihevonen. Se kiersi Vieremällä ulkokautta hienosti ykköseksi, eikä Iikka Nurmonen joutunut laittamaan edes kaikkea peliin. Killerin Eliitissä tehtävä voiton suhteen oli täysin mahdoton, kun Mr Stahl hämmästytti keulasta. Sen perässä Global Classified ja Speedy Norwegian ottivat muut totosijat. Velvet Gold tuli ainoana kiertelemällä kunnolla perille saakka. Tamma kellotti viimeiset 700 metriä tamma hienosti 11,1-kyytiä.

Velvet Goldilla on tuore näyttä kunnostaan, kun EL Indeed ja Willow Pride tulevat tauolta, joka on johtunut pienestä sairastelusta. Varsinkin kesän lentokeleillä sillä on väkisinkin merkitystä, ja tässä kohtaa Velvet Goldin tuoreille suoritukselle pitää antaa painoarvoa. Ei sen tehtävä tietenkään yksinkertainen ole, mutta jackpotkierroksella Nurmosen suojatti on perustellusti hyvä haku.

Kymi Grand Prix on päivän päälähtö. Tarjolla on 100 000 euroa voittajalle, mikä on saanut ranskalaiset liikkeelle. Etonnant on pelikansan selvä suosikki, mutta Go On Boy on valmis nististämään sen maalisuoran taistossa. Go On Boy kiri Elitloppet-finaalissa viimeiset 400 metriä uskomattomasti 04,7-vayhtia, ja karsinnassa viimeiset 700 metriä peräti 07,2-kyytiä. Etonnant on kova kansainvälinen tähti, mutta Go On Boy on selvästi aliarvostettu suhteessa siihen.

