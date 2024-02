Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kouvola: Ukkoherrassa ainesta ideavarmaksi

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Jyrki Jauhiainen: A RM (3) oli pitkän tauon jälkeen viimeksi tukkoinen. Eikä pystynyt 4. ulkoa selässä kolmatta 14,5 lopetukseen. Nyt parempi kuski ja pääsee etujoukkoihin, ehjällä juoksulla ainakin rahoille.

Isto Kuisma: Nemea Icemananilla (10) näkyi viimeksi todennäköisesti kovan ajon puute. Ollut terävän hyvä startin jälkeen. Hyvät odotukset.

Lähtö 4

Christa Packalén: Sealed Lips (12) teki viimeksi ihan asiallisen kirin ja vastasi hyvin vetopalloihin. Tänään paikka on tosi huono ja sieltä ollaan täysin muiden armoilla. Ei muutoksia.

Lähtö 6

Kari Seilonen: Ernesto (12) on vahva hevonen, joka jaksaa kiertääkin. Laukkariski edelleen suuri.

Lähtö 7

Isto Kuisma: Patriot Ale (2) oli kipeä viime startissa. Treenaa hyvin, mutta tavoitteet suuremmat kun päästään kesäkenkään. Hyvä luokka ja hyvällä juoksulla pystyy paljoon nyttenkin.

Christa Packalén: MAS Flash (6) on ollut nyt jo jonkin aikaa oikein hyvä. Viimeksi ykkösrata koitui kohtaloksi ja ei saanut missään kohtaa tilaa. Treeneissä kaikki hyvin ja jos vaan juoksu onnistuu niin pystyy pärjäämään. Ei muutoksia.

Tino Lindgren: Chased (7) tuntuu meneen eteenpäin starteista ja nyt koitamme varmistaa finaalipaikan. Saa nähdä mitä sanoo vetolapuista. Tarvitaan tuuria matkalla. Juoksunkulku ratkaisee paljon.

Lähtö 9

Emma Väre: Mathilde Halmin (4) tauolta paluuseen olin oikein tyytyväinen, kun tuli lujaa maaliin. Kotona sen jälkeen kaikki hyvin. Lähtöpaikka ei oo paras mahdollinen, mut jos päästäisiin hyviin asemiin on mahis korotetuille.

Kaisa Toivonen: Callela Beta (5) on ollut viime starteissaan ihan hyvä. Olosuhteet kotona ovat olleet todella haastavat, mutta kävin viimeistelemässä Betan Vermossa ja sen pitäisi olla ihan hyvässä kilpailuvalmiudessa. Lähtöpaikka on todella haastava, viitosradalta on merkittävä lähtölaukan vaara. Jos Beta saa sopivan juoksun, se voi hyvänä päivänään taistella kärkisijoistakin, mutta tuolta paikalta juoksun kovin hyvin onnistuminen on aika epätodennäköistä.

Isto Kuisma: Girlpower Sisun (11) viime startti pilaantui, kun löi kärryihin josta johtuen ravi hajosi ja tuli laukka. Ehjä juoksu ja rahasija tavoitteena.