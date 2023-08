Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kouvolaan sunnuntaille: Vastavarma suursuosikille

Valmentajakommentit mobiilihepasta

Lähtö 1

Ilona Mäkinen: Cashman Go (9) on ollut tahmea kahteen viime lähtöön. Nyt ok paikka ja rahasija tavoitteena.

Aimo Ollikainen: Boogeymansinista (10) ei suuria odotuksia tähän kisaan. Tulee varmaan selkäjuoksu, ja jos lopussa ohittaisi muutaman, niin oltaisiin tyytyväisiä. Ilman kenkiä ajetaan ja testataan eka kertaa vetolappuja. Treenaa normaalisti, siinä ei muutoksia.

Lähtö 6

Emma Väre: Conrads Lil Babsin (8) viime juoksu meni pieleen, kun ei mahtunut jenkeistä menemään vaan löi kärryihin ja juoksukin meni vaikeakso. Kotona kaikki normaalisti, mutta paikka taas huono ja rahasijaa tavoitellaan.

Lähtö 7

Christa Packalén: Kiikku`s Trooper (1) oli tauolta tukkoinen ja startti vei varmasti eteenpäin. Ei ole vieläkään välttämättä ihan herkimmillään, joten ehkä tämmöisen lähdön voitto olisi pieni yllätys tässä kohtaa. Ei muutoksia.

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (4) on kunnossa ja odotetaan siltä hyvää suoritusta. Viimeksi laukka Kouvolan kurviin, nyt laitetaan polvisuojat. Muuten samat varusteet kuin ennenkin.

Cathy Johansson: Hila´s Elton (7) oli tauolta paluustartissa tasatahtinen. Se palautui hyvin siitä ja on ollut virkeän oloinen sen jälkeen. Uskallan odottaa jo terävämpää esitystä. Rahasija tavoitteena.

Lähtö 9

Jyrki Jauhiainen: Lex Libertyn (11) ajo meni viimeksi heti alusta pieleen, lähdimme hitaan 1 perästä, 1. kaarteessa eteen tunki vielä ahtaasti hevonen, joka laukkasi ja hidasti, jäätiin lisää, kovassa (1.10) avauksessa etenimme 4. sisälle... Viimeisellä takasuoralla eteen väsyi hevonen ja jäimme viimeiseksi, irtipäästyä tuli kovaa:) Nyt paha paikka ja kova seura. Hevonen on kunnossa ja pääsee kovaa!