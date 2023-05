Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kuopio: Hattutemppu ja kiritykki tukipilareina

Madrero on varsafinaalin mielenkiintoinen pelihevonen. Sen kausi alkoi lupaavasti, kun tämän lähdön pelisuosikki Top Score jäi tylysti taakse kirissä. Madrero sai 2. sisältä sopivasti kiritilaa ja ruuna kiri viimeiset 300 metriä 13,6-vauhtia. Top Score oli keulan rinnalta mainio, joten sitä vastaan pitää onnistua täydellisesti. Madrero pystyy kuitenkin parantamaan edelleen selvästi, ja siinä onkin paljon pelillistä ideaa.

Edgeuptotop jatkaa huippukunnossa, vaikka ykkössijat ovatkin olleet kortilla. Nyt tammalla on kuitenkin paikka loistaa, jos vain juoksu takarivistä lähtee sujumaan edes kohtuullisesti. Miika Tenhusen valmennettavalla on hyvä fysiikka, ja kovin vastustaja Arnie's Emilien on sekin takarivissä. Siitä voi olla tarjolla loistavaa vetoapua kirihetkellä.

Edgeuptotop saa tuoreimmassa suorituksestaan kiitettävän arvosanan. Se kellotti Seinäjoella 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 12,7-vauhtia. Tehtävä oli täysin mahdoton. Helppoa reittiä menestykseen ei ole tarjolla Kuopiossa, mutta tuskin tamma ainakaan kauaemmas parijonoon jää. Lisäksi kisa vaikuttaa siltä, ettei keulahevonen kestä ihan maaliviivalle saakka.

