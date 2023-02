Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kuopio: Jackpotin lisäksi huippuideat

Ilos Sansibar kiri pieneltä tauolta viimeiset 700 metriä ulkoratoja kiertäen 11,9-vauhtia. Esitys oli mainio, kun ottaa huomioon epäsopivan matkavauhdin ja sen tosiasian, ettei Ilos Sansibar välttämättä ole mikään etevin kaarrejuoksija kiertämällä. Voima sillä ei lopu kesken, ja ainakin vielä tässä vaiheessa vuotta myös vauhti riittää pikamatkalle. Mikäli hevonen vain pääsisi kivuttomasti vetämään toista rataa, niin sillä on oiva mahdollisuus puristaa ykköseksi. Delightful Moment on starttirakettina kova vastus, mutta Ilos Sansibar on alipelattu mielenkiintoinen Toto75-tukipilari.

Adrasthee oli Vermossa 13:sta maalissa, mikä ei kerro mitään tamman suorituksesta. Readly Eagle ja muut hirmut saivat alussa 20 metriä etumatkaa, ja Adrasthee kierteli viimeiset 800 metriä hänniltä aivan porukan uloimpana 13-vauhtia. Tasainen kahdeksan hevosen nippu jäi muutaman mitan päähän, ja tarkemmin analysoituna suoritus oli mainio. Myös edellisissä kisoissaan Adrasthee on esiintynyt vahvasti edukseen, joten tällä kertaa tammassa on loistopaikalta kilpasiskoja vastaan rutkasti pelillistä ideaa. Hevosen valmentaja Matti Riipinen on samoilla linjoilla, hän odottaa omaltaan vahvaa panosta.

Issakan Valo pilasi viimeksi laukkaan kiihdytyksen päätteeksi. Se kulki 5. ulkoa viimeiset 1900 metriä väkevästi 26,8-vauhtia, ja oli mainio. Takarivistä ei ole verkkaiselle ja aavistuksen epävarmalle lähtijälle erityistä haittaa. Pitkästä matkasta on puolestaan etua. Hujake ja Tinderi ja ovat kovia nimiä, mutta nelikosta Issakan Valo vaikuttaa pelillisesti parhaalta merkiltä. Se saanee vetoapua kirissä, ja toisaalta ori pystyy tekemään itse töitä jo matkan aikana menestyksensä eteen. Kaksi starttia pitkältä tauolta ovat olleet niin lupaavia, että ouan luulisi olevan jo voitonkin vuoro.

Tästä kupongille: