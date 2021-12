Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kuopio: Muutama erikoinen suosikki

Vennelmon Varma olisi ollut Varsovan osallistuessa edullisempi tukipilari, mutta kyllä se edelleen sopii mainiosti varmaksi. Nopeudellaan tamma ottaa pienet välipaalut kiinni, eikä vastassa ole yhtään kovempikuntoista kilpasiskoa.

Nineeleven jää suursuosikkina myös yksin kupongille. Pelillistä etua ei ole tarjolla varmavalintojen suhteen, mutta vaikealla kierroksella halutaan ideasysteemissäkin painottaa osumistodennäköisyyttä.

Alpertto oli pettymys viimeksi kärkipaikalta, mutta pelikansa on reagoinut tuohon lepsuiluun aivan liian voimakkaasti. Kyseessä on nopea ja lahjakas hevonen, jolla on taas mainio sauma kärkipaikalle. Marginaalit lähdöissä ovat pieniä, joten hevonen voisi olla selvästi enemmän pelattu.

Marlon Dee on suosikeista yllättävän paljon luotettu. Siksi lähtö vilisee paljon edullisempia pelihevosia, eikä kohdetta kannata pelata ainakaan kovin kapeasti. Slippery Runway oli lauantaiaamuna jopa suosikki. Se kangistui hurjaan vauhdinpitoon viimeksi. Nyt vastassa on monta todella kovaa hevosta, eikä Slippery Runway ole millään tavalla maistuva merkki. Sitä ei ainakaan suosikkina osaa kelpuuttaa edes lapulle.

Tästä kupongille: