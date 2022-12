Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Antti-Roiko pysyy framilla

Ashley Face pääsee 40 metriä Hierro Bokoa ja kumppaneita edempää matkaan. Sitä tärkeämpää on, että samalla paalulla ja etumatkalla tuskin on sellaisia hevosia, jotka lähtevät Ashley Facelle vastaamaan. Voittostartissaan kävi niin, että ruuna pääsi ilman vastarintaa kärkeen, josta se vastasi All Star Mintille ja kumppaneille helposti maaliin saakka.

Janita Antti-Roikon valmennettavalla on kova juoksupää. Jos ja kun se kärkeen pääsee, niin kova pitää olla hevosen, joka matkan edetessä tulee Ashley Facesta ohitse. Antti-Roiko pyrkii ajamaan kahden kierroksen jälkeen varmasti kiihtyvää tempoa, jolloin nimekkäät vastustajat ovat 2. rataa juoksemalla tiukilla. Ashley Face on maltillisella pelikannatuksellaan mielenkiintoinen ideavarma.

Suvionni on ensimmäinen kolmesta tukipilarista. Sen kohdalla jännätään, miten alku sujuu epävarmalla kiihdyttäjällä. Suvionni yrittää heti alussa kovasti, mutta ainakin tähän saakka Jarmo Saarela on onnistunut hienosti pitämään energisen hevosen askelillaan. Voimat eivät lopu kesken, joten alusta selvitessään Suvionni nousee ehdottomasti mukaan voittomatsiin.

Pauhis jää myös yksin kuitille. Sen valmentaja Olavi Nisonen kertoo kaiken olevan mallillaan. Pauhis pääsee hyvin matkaan, ja sen sisäpuolella on peräti kolme verkkaista kiihdyttäjää. Siksi kärkeen pääseminen on täyttä realismia, vaikka lähtöpaikka onkin ulkona.

