Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Jackpot+ antaa riittävän edun

Pegasos Evo ja Celsius Evo ovat kumpikin hurjia hevosia, joiden kunto on kiviaitaa. Pegasos Evo puristi viimeksi johtavan rinnalta hienosti ykkökseksi, vaikka tiukille homma lopulta meni. Tällä kertaa on mahdollista, että hevonen päästetään johtopaikalle. Celsius Evo käytti omassa voitossaan samaa taktiikkaa, joten vire ei voisi olla parempi.

Bosse Nice on kolmas varma. Se leikitteli Kuopiossa ykkössijan keulapaikalta. Vermossa hevonen kiersi upeasti takaa, vaikka hevosen valmentaja Leena Sinnemaa harmitteli ruunan mentyä lopussa vinoksi. Siksi toisten takana juoksemisessa on riskinsä, mutta toisaalta mahdollinen vauhtijuoksu helpottaisi tehtävää kirihetkellä. Bosse Nice on hevonen, joka terveenä pysyessään jatkaa vielä pitkään huimaa nousua sarjoissaan.

Pauhis varmistetaan kahdella merkillä. Kartier sai tärkeän startin alle, joten se voi parantaa merkittävästi otteitaan. Hissun Turbo on tehnyt viimeisen vuoden pääosin huippujälkeä, eikä sitä sovi aliarvioida peleissä. Koska pelisuosikki Pauhis lannistui viime lauantaina Vermossa, se kannattaa sopivasta vastuksesta huolimatta varmistaa.

Avauskohteessa toivotaan avoimeen tammalähtöön suuryllätystä. Sille on tavallista paremmat mahdollisuudet, sillä suosikki Ice Wine on arvottu kasiradalle, josta alku voi mennä hankalaksi. Myös muut pelihevoset ovat enemmän tai vähemmän haavoittuvaisia, joten avauskohteeseen napataan kaikki 11 osallistujaa mukaan kuitille.

Tästä kupongille: