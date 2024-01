Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Jackpot ja kaksi keulavarmaa

Lars de Veluwe on ihan riittävästi pelattu, joten siinä ei ole varsinaista pelillistä ideaa. Jackpotin myötä usein voittaville suosikkivarmoille on kuitenkin kysyntää, ja siksi valinta on helppo.

American Hero on yllättävän vähän pelattu, vaikka toki koko matkan johtoon liittyy sen kohdalla kysymysmerkkejä. Vaikea siitä on kuitenkaan ohitse tulla, ja Payet voi saada kovimpana vastustajana kohtuuttoman raskaan reissun.

Kierroksen ideamerkeistä avauskohteen Super Topaz on noin 10 prosenttia pelattu. Se on liian vähän, sillä Teivon välistartissa alkumatka ei mennyt nappiin, mutta tamma kesti silti oriita ja ruunia vastaan hyvin. Nyt se voi nappireissulla lyödä kilpasiskonsa kirissä.

Global Bring It On on mielenkiintoinen haku. Lake's Elmer on toki lähellä johtaa maaliin saakka, mutta todennäköinen reipas tempo antaa myös kirihevosille saumoja. Global Bring It On jäi viimeksi kaikki tallella pussiin, ja se tykittää lujaa lopun.

